СМИ: правоохранители проводят обыски в Среднеуральском женском монастыре

Правоохранительные органы проводят обыски на территории Среднеуральского женского монастыря, где ранее был задержан для дачи показаний бывший схимонах Сергий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства также рассказал, что Сергий был задержан стражами порядка для дачи показаний в связи с опубликованным на Youtube роликом, в котором бывший схимонах призывает «умереть за Россию».

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия».

По административному делу о распространении ложной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» - на 18 тысяч рублей.

В октябре этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.