Собянин рассказал о работе системы здравоохранения Москвы в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичная система здравоохранения работает напряженно, но стабильно. По словам политика, в городе достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ) и лекарств. Также с нагрузкой справляются скорая помощь, стационары и амбулаторное звено.

«Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗ, лекарственных препаратов», - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.

Мэр столицы также подчеркнул, что если хотя бы одно из этих звеньев не работало, то вся система бы «развалилась».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких дополнительных ограничений в столице вводить не планируют. Но и послабления из-за ситуации с коронавирусом отменять в ближайшее время не собираются.