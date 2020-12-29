Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин рассказал о работе системы здравоохранения Москвы в период пандемии

Виктория Ивашечкина
13:24 29.12.2020
По словам мэра столицы, если хотя бы одно из звеньев не работало, вся система бы «развалилась».
Собянин рассказал о работе системы здравоохранения Москвы в период пандемии
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичная система здравоохранения работает напряженно, но стабильно. По словам политика, в городе достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ) и лекарств. Также с нагрузкой справляются скорая помощь, стационары и амбулаторное звено.

«Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗ, лекарственных препаратов», - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.

Мэр столицы также подчеркнул, что если хотя бы одно из этих звеньев не работало, то вся система бы «развалилась».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких дополнительных ограничений в столице вводить не планируют. Но и послабления из-за ситуации с коронавирусом отменять в ближайшее время не собираются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.