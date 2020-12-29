В Кремле заявили, что Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации

Владимир Путин не мог строить конкретные планы по прививке от COVID-19 без заключения Минздрава о безопасности «Спутника V» для людей старше 60 лет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля добавил, что российский лидер решит сам, как сообщить о собственной вакцинации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 декабря сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была одобрена для прививки людей старше 60 лет. Сообщалось, что препарат является безопасным для этой возрастной группы, а также продемонстрировал эффективность свыше 90%.

«Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», - заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что глава государства самостоятельно решит, когда и каким образом рассказать о сделанной прививке.

По данным оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 обнаружили у 27 002 человек, причем у 14,5% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Вылечиться от коронавируса за минувшие 24 часа удалось 24 874 россиянам, скончались - 562.