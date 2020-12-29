Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Он был прекрасен»: солист ВИА «Лейся, песня» рассказал о знакомстве с Владимиром Ефименко

Ян Брацкий
12:51 29.12.2020
Более 40 лет творческой жизни Владимир Ефименко отдал творческому коллективу ВИА «Лейся, песня», исполнив несколько легендарных композиций.
«Он был прекрасен»: солист ВИА «Лейся, песня» рассказал о знакомстве с Владимиром Ефименко
© Фото: Владимир Ефименко, VK

Ушедший из жизни солист ВИА «Лейся, песня» и первый исполнитель хита «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко обладал уникальным голосом и был настоящим артистом. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил его друг и коллега по музыкальному коллективу Владимир Калмыков.

«Вчера нас постигла большая и невосполнимая утрата. Умер наш солист, друг и товарищ Володя Ефименко. Я знаю Вову с его прихода в наш коллектив и по сей день, уже больше 40 лет. Как человек он был прекрасен, изумительный вокалист с юношеским голосом. Я впервые такое услышал. Мы будем его помнить, пока сами живы», - сказал Калмыков.

Владимир Ефименко умер в возрасте 66 лет. Артист является участником «золотого» состава творческого коллектива, с которым он объехал весь СССР и Россию. Он первым исполнил такие песни, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и многие другие. Все он впоследствии стали настоящими хитами, любимыми многими поколениями поклонников творчества ВИА.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.