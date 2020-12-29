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В Кремле прокомментировали рассуждения о преемниках Путина

Виктория Ивашечкина
12:45 29.12.2020
Дмитрий Песков отметил, что данная тема традиционно вызывает живой интерес в политических кругах.
В Кремле прокомментировали рассуждения о преемниках Путина
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что заявления политиков о преемниках главы государства Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь размышлениями.

«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что преемниками Путина якобы могут стать ряд политиков.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому его предположения на данном опыте и основываются.

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