Врач объяснил, что происходит с сознанием человека, когда он умирает

Директор отдела исследований в области интенсивной терапии и реанимации в медицинской школе Нью-Йоркского университета Лангоне, доктор Сэм Парниа назвал смерть «мирным и приятным» процессом, передает газета Express.

По словам медика, физически человек умирает тогда, когда мозг перестает снабжаться кислородом и все жизненные процессы прекращаются. Однако есть так называемый психический процесс, который нельзя назвать «черно-белым моментом».

Парниа привел в доказательство истории пациентов, переживших клиническую смерть. Люди описывали этот процесс как «комфортный, блаженный и мирный», вспоминали тепло и приближение света, который «притягивал к себе», многие испытывали ощущение «отделения» от самих себя и наблюдали, как медики борются за их жизнь, кто-то даже видел умерших родственников или «пересматривал фильм» о событиях своей жизни.

Как рассказал Парниа, с научной точки зрение этот феномен можно объяснить тем, что головной мозг активизируется и начинает анализировать себя, чтобы выжить.

Доктор также обратил внимание, что умирающие пациенты, которых удавалось спасти, часто говорили, что не хотели возвращаться обратно.