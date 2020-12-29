Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил, что происходит с сознанием человека, когда он умирает

Светлана Иванова
12:41 29.12.2020
Доктор Сэм Парниа привел в доказательство истории пациентов, переживших клиническую смерть.
Врач объяснил, что происходит с сознанием человека, когда он умирает
© Фото: Karin Henseler, Pixabay

Директор отдела исследований в области интенсивной терапии и реанимации в медицинской школе Нью-Йоркского университета Лангоне, доктор Сэм Парниа назвал смерть «мирным и приятным» процессом, передает газета Express.

По словам медика, физически человек умирает тогда, когда мозг перестает снабжаться кислородом и все жизненные процессы прекращаются. Однако есть так называемый психический процесс, который нельзя назвать «черно-белым моментом».

Парниа привел в доказательство истории пациентов, переживших клиническую смерть. Люди описывали этот процесс как «комфортный, блаженный и мирный», вспоминали тепло и приближение света, который «притягивал к себе», многие испытывали ощущение «отделения» от самих себя и наблюдали, как медики борются за их жизнь, кто-то даже видел умерших родственников или «пересматривал фильм» о событиях своей жизни.

Как рассказал Парниа, с научной точки зрение этот феномен можно объяснить тем, что головной мозг активизируется и начинает анализировать себя, чтобы выжить.

Доктор также обратил внимание, что умирающие пациенты, которых удавалось спасти, часто говорили, что не хотели возвращаться обратно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.