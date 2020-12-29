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ФСБ проводит проверку по факту возможных поборов в стенах РАНХиГС

Ян Брацкий
12:32 29.12.2020
В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов был задержан.
ФСБ проводит проверку по факту возможных поборов в стенах РАНХиГС
© Фото: ranepa.official, Facebook

ФСБ заподозрила руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС в поборах с сотрудников. В рамках расследования уголовного дела один подозреваемый задержан.

«Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы», - говорится в сообщении.

В рамках расследованиях следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных.

«В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)», - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что РАНХиГС оказывает всяческое содействие расследованию. Продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.

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