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Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года

Светлана Иванова
11:57 29.12.2020
После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться.
Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года
© Фото: Evgeny GoTown.ru, Pixabay

Перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами в России будет расширен с 10 января 2021 года. Как рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, это связано с вступлением в силу поправок в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов», - пояснил Дорофеев агентству «Прайм».

После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться. Под пристальное внимание попадут и возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей. Кроме того, финансовая разведка будет отслеживать ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга. Также вопросы будут вызывать любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей - к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Эксперт отметил, что сведения о транзакциях с превышением лимитов по «антиотмывочному» закону будут передавать банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, включая федеральную почтовую связь, нотариусов, риелторов и т. д. Дорофеев подчеркнул, что речи об автоматической проверке по каждому случаю пока не идет, однако исключать такую возможность нельзя.

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