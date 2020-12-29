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«Хотели избежать насилия»: в РПЦ прокомментировали задержание бывшего схимонаха Сергия

Виктория Ивашечкина
11:54 29.12.2020
Представитель Русской православной церкви выразил надежду на скорейшее восстановление порядка в Среднеуральском женском монастыре.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Павел Лисицин, РИА Новости

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ сделала все возможное, чтобы избежать обострения конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Напомним, ночью во вторник, 29 декабря, правоохранительными органами был задержан бывший схимонах Сергий. Сейчас на территории женского монастыря полиция проводит обыски.

«Я хотел бы напомнить о том, что РПЦ предприняла всевозможные усилия для того, чтобы разрешить в Среднеуральском женском монастыре ситуацию и избежать любого насилия», - рассказал «Звезде» Кипшидзе.

Однако, по словам представителя РПЦ, со стороны бывшего схимонаха Сергия, который ныне отлучен от церкви, была проявлена «агрессия, желание обострять ситуацию, говорить языком угроз и ненависти».

«Этот путь закончился действиями правоохранительных органов на территории монастыря. Это вызывает у нас большое сожаление, потому что определенные шаги со стороны Сергия могли бы помочь избежать того сценария, который мы видим сейчас», - также отметил Кипшидзе.

Представитель РПЦ выразил надежду на то, что в монастыре будет восстановлен порядок и туда допустят законное монастырское руководство.

Напомним, отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал утверждать в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия».

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего схимонаха было возбуждено по трем статьям. Сергию вменяют самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

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