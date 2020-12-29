Ученые заявили о росте развития детской близорукости из-за удаленки

Во время дистанционного обучения у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли ученые из Китая, сравнив результаты обследования учеников из 1,3 тысячи школ в обычный период и в период карантина.

Проект Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу подразумевает проверку зрения миллиона школьников каждые полгода на протяжении десяти лет. В последнем исследовании специалисты решили сравнить данные в период с июня по декабрь 2019 года и в период с января по июнь 2020 года, когда был введен карантин по COVID-19.

«Среди всех учеников мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза», – говорится в тексте препринта.

Сильнее всего развитию высокой и средней степени миопии оказались подвержены ученики 1-6 классов, уточняют китайские ученые.

По мнению авторов исследования, такой результат связан с тем, что дети стали больше времени проводить за экранами гаджетов и меньше бывать на свежем воздухе. В связи с тем, что электронные устройства приобретают все большее значение в современной жизни, необходима эффективная стратегия для профилактики миопии среди учащихся, подчеркивают специалисты.