Ученые заявили о росте развития детской близорукости из-за удаленки
Во время дистанционного обучения у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли ученые из Китая, сравнив результаты обследования учеников из 1,3 тысячи школ в обычный период и в период карантина.
Проект Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу подразумевает проверку зрения миллиона школьников каждые полгода на протяжении десяти лет. В последнем исследовании специалисты решили сравнить данные в период с июня по декабрь 2019 года и в период с января по июнь 2020 года, когда был введен карантин по COVID-19.
«Среди всех учеников мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза», – говорится в тексте препринта.
Сильнее всего развитию высокой и средней степени миопии оказались подвержены ученики 1-6 классов, уточняют китайские ученые.
По мнению авторов исследования, такой результат связан с тем, что дети стали больше времени проводить за экранами гаджетов и меньше бывать на свежем воздухе. В связи с тем, что электронные устройства приобретают все большее значение в современной жизни, необходима эффективная стратегия для профилактики миопии среди учащихся, подчеркивают специалисты.