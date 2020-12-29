В России за сутки выявили 27 002 новых случая заражения COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 002 человек, причем у 14,5% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Вылечиться от коронавируса удалось 24 874 россиянам, скончались - 562.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 641 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 757 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 547 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (4).

Напомним, что накануне сообщалось о 27 787 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 105 037. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.