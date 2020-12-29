Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии
Прокурор требовал для Цуркан 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан ближайшие 15 лет проведет в колонии. Сегодня Мосгорсуд признал ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии.
«Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в решении судебной коллегии.
Сторона обвинения требовала для Цуркан 18 лет, а защита и вовсе настаивала на полной невиновности уроженки Молдавии. Дело слушалось в закрытом режиме, а все его материалы были маркированы грифом «Секретно».