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Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии

Ян Брацкий
11:26 29.12.2020
Прокурор требовал для Цуркан 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан ближайшие 15 лет проведет в колонии. Сегодня Мосгорсуд признал ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии.  

«Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в решении судебной коллегии.

Сторона обвинения требовала для Цуркан 18 лет, а защита и вовсе настаивала на полной невиновности уроженки Молдавии. Дело слушалось в закрытом режиме, а все его материалы были маркированы грифом «Секретно».

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