Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца

На жителя Австралии Митчелла Робинсона напал агрессивный кенгуру. Случай произошел в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны 25 декабря.

Как рассказала подруга Робинсона Тина Грейс в интервью каналу Роу 7News, крупный самец-кенгуру несколько часов прыгал возле дома и рыл ямы. Животное напугало детей, поэтому их отец решил прогнать незваного гостя.

Мужчина нашел какой-то предмет на земле и бросил его в сторону сумчатого. Однако это действие только разозлило зверя, он бросился к Робинсону, толкнул его в грудь, сбив с ног, и сбежал.

В результате инцидента мужчина не пострадал, отделавшись только уязвленной гордостью, потому что инцидент, попавший на видео, быстро стал вирусным в Сети.

По словам медиков, из-за острых когтей и развитой мускулатуры кенгуру человек при схватках с ним может получить серьезную травму.