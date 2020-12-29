Россия и США вскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина

ФСБ РФ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность транснационального преступного сообщества. Его участники занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и в другие страны Европы. Сумма дохода преступников за сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей.

В рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при попытке сбыта наркотика в Санкт-Петербурге был задержан с поличным наркокурьер, у которого обнаружили и изъяли 1 кг кокаина.

ФСБ РФ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами удалось установить личности членов группировки - ими оказались граждане нескольких государств.

В июне 2020 года при попытке сбыта наркотических средств в Москве с поличным задержаны участники и один из организаторов преступной группы, было изъято 34 кг кокаина. В ноябре 2020 года в Подмосковье сотрудники службы нашли тайник, в котором находилось не менее 295 кг наркотика.

В общей сложности в результате операции было изъято не менее 330 кг кокаина. Против участников наркогруппировки возбудили уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей. На данный момент продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия.