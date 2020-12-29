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«Действия в рамках закона»: детский омбудсмен прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия

Виктория Ивашечкина
10:46 29.12.2020
Во вторник ночью, 29 декабря, был задержан основатель Среднеуральского женского монастыря.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Павел Лисицин, РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы был причастен к задержанию бывшего схимонаха Сергия. Напомним, во вторник ночью, 29 декабря, духовник был задержан в Среднеуральском женском монастыре.

«В ситуации со схимонахом Сергием я никаким образом не участвовал, не имею к этому никакого отношения. В СМИ поступили сообщения якобы о направлении мной письма в прокуратуру. Да, такое письмо было, и оно было подготовлено с просьбой о проверке о распространении информации, наносящей вред здоровью детей», - отметил Мороков в комментарии «Звезде».

Но, по словам детского омбудсмена, только в рамках закона им было направлено предложение в прокуратуру дать правовую оценку одному из роликов (проповедь священнослужителя, который призывал к добровольному уходу из жизни). Видео с участием детей ранее было обнаружено в Сети во время мониторинга.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего схимонаха Сергия было возбуждено по трем статьям. Ему вменяют самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения бывшему схимонаху.

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