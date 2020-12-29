В Минздраве поделились ожиданиями от поставок вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Белоруссия с самого начала продемонстрировала высокую заинтересованность в российской вакцине «Спутник V» и сделала все возможное для организации доступа своих граждан к ней.

По словам Мурашко, быстрый ввод в обращение «Спутника V» стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию с главой профильного ведомства Республики Беларусь Дмитрием Пиневичем.

«В результате тесной работы регуляторных органов двух стран были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата», - цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

Глава министерства подчеркнул, что в ходе тесной работы в Беларуси были успешно проведены клинические испытания вакцины и последующая регистрация препарата. Кроме того, стороны также обсуждают вопрос организации производства российской вакцины на территории соседней страны.

«Уверен, что широкое применение вакцины «Спутник V» станет важным шагом к защите граждан России, Белоруссии и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19», - резюмировал министр здравоохранения.

Белоруссия является первой страной в мире после России, выдавшей регистрационное удостоверение вакцине «Спутник V», разработанной учеными центра имени Гамалеи при поддержке Минобороны.