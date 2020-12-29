В Мурманской области объявлен день траура по погибшим морякам с «Онеги»

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днем траура по погибшим рыбакам с траулера «Онега». Судно затонуло в Баренцевом море у Новой Земли накануне. На борту корабля находились 19 человек, спастись удалось только двум.

«Сегодня Мурманская область скорбит, в нашем регионе объявлен день траура. Это горе не только для семей, но и для всего города. Наши моряки не вернулись домой. От имени всех северян я приношу искренние соболезнования близким погибших. Мы окажем необходимую помощь. Каждая семья получит по миллиону рублей. Дополнительно мы отработаем адресную помощь», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По версии МЧС, к трагедии могло привести обледенение корпуса парохода. Более суток выживших членов команды искали на воде и с воздуха. В районе ЧП были обнаружены три спасательных круга, обследовано свыше 750 квадратных километров акватории.

Принято решение о выделении родственникам погибших рыбаков по одному миллиону рублей. Из Архангельска в Мурманск прибыл представитель компании-судовладельца. Он также встретится с родственниками погибших.