СМИ: бывший схимонах Сергий задержан для дачи показаний

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», - приводит агентство слова собеседника.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия». Он также утверждал, что граждан РФ хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию».

По административному делу о распространении ложной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» - на 18 тысяч рублей.

В октябре этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.