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Сотни тысяч желающих: в Аргентине 29 декабря стартует вакцинация «Спутником V»

Роман Захаров
00:58 29.12.2020
В первую очередь планируется привить медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии.
Сотни тысяч желающих: в Аргентине 29 декабря стартует вакцинация «Спутником V»
© Фото: mos.ru

Вакцинация разработанным центром Гамалеи при содействии Минобороны РФ российским препаратом «Спутником V» в Аргентине начнется во вторник, 29 декабря. К настоящему моменту вакцина доставлена во все провинции страны.

На прошлой неделе, накануне католического Рождества, в Аргентину прибыл самолет с 300 тысячами доз российской вакцины. В первую очередь планируется привить медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии.

Региональные власти запустили онлайн-регистрацию на получение препарата. Всех желающих будут принимать в отведенное для каждого время. К настоящему моменту вакцинироваться планируют сотни тысяч человек, передает РИА Новости.  

По словам главы аргентинского минздрава Гинеса Гонсалеса, вакцинация стартует по всей стране в 9.00 по местному времени (15.00 мск). Министр также сообщил, что государство ожидает поставки дополнительных доз российской вакцины в январе и феврале (5 и 14 миллионов соответственно), чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет, сотрудников служб безопасности. Прививки будут делать исключительно на добровольной основе.

Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов раскрыл подробности предстоящей вакцинации населения страны «Спутником V».

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