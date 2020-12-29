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Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в связи с пандемией

Анна Касаткина
00:35 29.12.2020
Тедрос Гебрейесус отметил, что о новом заболевании мир узнал год назад.
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в связи с пандемией
© Фото: Mikhail Pletsky Russian Look Globallookpress

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в связи с пандемией коронавируса в следующем году мир ожидают новые испытания. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

Гебрейесус напомнил, что на этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ стало известно о случаях пневмонии, вызванной неизвестными причинами – о них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя.

Глава ВОЗ отметил сотрудничество между частным и общественным сектором во время пандемии и предупредил, что мир ожидают «новые трудности», в частности, речь шла о новых мутациях COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Ранее Гебрейесус заявил, что нынешняя пандемия не будет последней, так как это «жизненная реальность».

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