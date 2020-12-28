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В Минобрнауки оценили вероятность продления режима удаленки в российских вузах

Ян Брацкий
09:05 28.12.2020
В настоящее время на дистанционный формат обучения переведены три миллиона студентов или 64 процента от их общего числа.
В Минобрнауки оценили вероятность продления режима удаленки в российских вузах
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

Решение о возможном продлении дистанционного обучения в российских высших образовательных учреждениях будет принято после новогодних праздников. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он добавил, что пока не готов делать какие-то прогнозы, а окончательное решение останется за специалистами. Они проанализируют эпидемиологическую обстановку на фоне пандемии коронавирусной инфекции и дадут свои рекомендации.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», - заявил Фальков в беседе с ТАСС.

В настоящее время на дистанционный формат обучения переведены три миллиона студентов - это составляет 64 процента от их общего числа, уточнил ранее Фальков. Ранее глава Минобрнауки не исключил снижения стоимости обучения, если новый дистанционный формат отрицательно повлияет на качество преподавания.

Что касается организации приемной кампании в новом году Фальков отметил, что Минобрнауки планирует провести ее в традиционном очном формате - с применением наработанных технологий. В частности ведомство намерено применить сервис «Поступи в вуз онлайн», к которому в рамках эксперимента в 2020 были подключены 54 ВУЗа страны.

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