Мокрый снег и настоящие морозы: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в регионах России

Гидрометцентр прогнозирует аномально теплую ночь с 31 декабря на 1 января, но только в центре Европейской России. По словам специалистов, сюда идет атлантический циклон.

Это значит, что в момент, когда часы пробьют полночь, столбики термометров будут показывать плюс 2. К этому, как сообщили в Гидрометцентре, прилагается моросящий дождь, переходящий в мокрый снег. А также ветер с порывами до 10 метров в секунду. Так будет в Москве и в Санкт-Петербурге.

А вот в Сибири, как и положено зимой, настоящие морозы. Еще холоднее будет на Дальнем Востоке. В праздничную ночь - до минус 25 градусов.