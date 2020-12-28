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NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна

Светлана Иванова
09:55 28.12.2020
Кольцо Эйнштейна представляет собой изображение галактики или звезды, искаженное до кольцеобразной формы под действием более близкого объекта очень большой массы.
NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна
© Фото: Hubble & NASA

NASA опубликовало изображение «расплавленного» кольца Эйнштейна. Речь идет о галактике GAL-CLUS-022058s, расположенной в созвездии Форнакса. Объект недавно обнаружил телескоп «Хаббл». По словам астрономов, это самое большое кольцо Эйнштейна во Вселенной.

Далекая галактика, изогнувшаяся вокруг гигантской звезды, сделала это за счет гравитационного поля последней, поскольку масса огромных  космических объектов, подобных звездам, обладает способностью искривлять ткань пространства-времени. Создающийся эффект напоминает принцип работу увеличительного стекла. При попадании на него свет изгибается через линзу. Поэтому предмет кажется ближе.

Наличие во Вселенной такого рода звездных скоплений впервые описал Альберт Эйнштейн, когда работал над теорией относительности. Явление получило название гравитационного линзирования.

Визуально идеальное кольцо GAL-CLUS-022058s наблюдается благодаря практически точному совмещению размещенного поблизости скопления галактик, присутствующих в центре изображения.

В NASA находку назвали «очень редким явлением». По мнению астрономов, подобные галактики можно использовать как «лаборатории» для изучения тусклых и отдаленных звездных скоплений.

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