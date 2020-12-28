Гинцбург заявил, что россиян нужно убедить в важности вакцины от COVID-19

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о необходимости убедить россиян в важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться», - отметил Гинцбург.

Также глава НИЦ имени Гамалеи подчеркнул, что разговоры россиян про то, что коронавирус их не затронет, являются «научно необоснованными», передает «Россия-24».

Ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V», разработанная силами НИЦ имени Гамалеи при участии Министерства обороны РФ, обеспечит защиту от британского штамма COVID-19. По словам ученого, мутации подверглась лишь небольшая точка на поверхности белка вируса.