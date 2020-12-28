В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»

В Сети найдено прошлогоднее видео, записанное на борту затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». На кадрах члены команды занимаются выловом рыбы. На борту также установлено необходимое оборудование для разделки улова и подготовке его к транспортировке, что также видно на опубликованных кадрах, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сегодня судно «Онега» затонуло в акватории Баренцева моря в районе Новой Земли. В тот момент на борту корабля находилась команда из 19 человек. Двух рыбаков удалось поднять на борт проходившего мимо судна «Войково», судьба еще 17 человек остается неизвестной.

Возможной причиной произошедшего, считают в МЧС РФ, могло стать обледенение корпуса корабля. Сейчас к месту трагедии следуют три судна, ориентировочно они прибудут на место через несколько часов.