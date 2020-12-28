В стране и мире Названа предварительная причина затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море Ян Брацкий Из воды удалось достать двух рыбаков, судьба еще 17 человек остается неизвестной. © Фото: Pixabay Причиной затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море могло стать обледенение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение», - приводит ТАСС слова представителя ведомства. На борту судна находилась команда из 19 человек. Двух моряков удалось поднять их воды, судьба остальных членов экипажа остается неизвестной. В настоящее время их поисками занимается команда судна «Войково», к месту ЧП направляются еще три корабля. Ориентировочно, они прибудут на место через три-шесть часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика