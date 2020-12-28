Судно с 17 людьми на борту затонуло в Баренцевом море
С борта затонувшего судна были спасены два человека, судьба остальных остается неизвестной.
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Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. На борту корабля находилась команда из 19 человек, двух моряков удалось спасти, судьба остальных остается неизвестной.
Об этом сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве уточнили, что возможной причиной трагедии могло послужить обледенение судна.
Сигнал тревоги поступил в 07:30. Инцидент произошел вблизи Новой Земли. В настоящее время в районе ЧП работает судно «Войково». Дополнительно к месту затопления следуют еще три корабля. Ориентировочно, они прибудут на место через три-шесть часов.