В стране и мире Судно с 17 людьми на борту затонуло в Баренцевом море Ян Брацкий С борта затонувшего судна были спасены два человека, судьба остальных остается неизвестной. © Фото: Nina Butts, Pixabay Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. На борту корабля находилась команда из 19 человек, двух моряков удалось спасти, судьба остальных остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве уточнили, что возможной причиной трагедии могло послужить обледенение судна. Сигнал тревоги поступил в 07:30. Инцидент произошел вблизи Новой Земли. В настоящее время в районе ЧП работает судно «Войково». Дополнительно к месту затопления следуют еще три корабля. Ориентировочно, они прибудут на место через три-шесть часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика