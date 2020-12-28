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Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Виктория Ивашечкина
08:26 28.12.2020
По словам экспертов, данный симптом также может быть признаком того, что печень или почки не функционируют должным образом.
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
© Фото: lookyourself, Pixabay

Британские ученые заявили, что опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии ряда проблем с сердцем. Эксперты напомнили, что высокое давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды, органы человека, в частности, на сердце.

«С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови», - объяснили эксперты организации Blood Pressure UK, передает Express

Именно это, по мнению ученых, позволяет жидкости скапливаться в лодыжках. Более того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что печень или почки также плохо функционируют.

Ранее ученые назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа. Об опасном состоянии могут сигнализировать красноватые уплотнения на коже.

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