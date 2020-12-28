Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Британские ученые заявили, что опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии ряда проблем с сердцем. Эксперты напомнили, что высокое давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды, органы человека, в частности, на сердце.

«С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови», - объяснили эксперты организации Blood Pressure UK, передает Express.

Именно это, по мнению ученых, позволяет жидкости скапливаться в лодыжках. Более того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что печень или почки также плохо функционируют.

Ранее ученые назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа. Об опасном состоянии могут сигнализировать красноватые уплотнения на коже.