Украинский генерал допустил потерю Киевом шести областей

Экс-начальник крымской милиции и бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль допустил потерю Украиной своих территорий.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», - сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф».

Проект «Новороссия», о котором упомянул Москаль, впервые возник на Украине после государственного переворота в 2014 году. Он предусматривал объединение стремящихся к независимости от официального Киева территорий под новым названием.

Многие оппозиционные политики на Украине поддерживают такую точку зрения и уверены, что в результате очередного Майдана страна может не досчитаться некоторых областей.