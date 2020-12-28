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Украинский генерал допустил потерю Киевом шести областей

Ян Брацкий
08:16 28.12.2020
Геннадий Москаль упомянул о проекте «Новороссия», который предусматривает вероятность выхода некоторых территорий из состава Украины.
Украинский генерал допустил потерю Киевом шести областей
© Фото: Pixabay

Экс-начальник крымской милиции и бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль допустил потерю Украиной своих территорий.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», - сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф».

Проект «Новороссия», о котором упомянул Москаль, впервые возник на Украине после государственного переворота в 2014 году. Он предусматривал объединение стремящихся к независимости от официального Киева территорий под новым названием.

Многие оппозиционные политики на Украине поддерживают такую точку зрения и уверены, что в результате очередного Майдана страна может не досчитаться некоторых областей.

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