Древний ларек с фастфудом нашли при раскопках Помпеи

Итальянским археологам удалось раскопать в руинах Помпеи прекрасно сохранившийся термополий - аналог современного уличного ларька с фастфудом. Впервые под слоем вулканических отложений сохранилась пища. Эксперты смогли идентифицировать тушки уток и других птиц, а также улиток, кости овец, свиней и коз.

Судя по всему, повара предлагали микс из рыбы и дичи, смешивали разные виды мяса. Известно, что такую еду покупали на перекус только простолюдины. Кроме того в киоске сохранились фрески с изображениями продуктов.

Все это после тщательного изучения предстанет перед посетителями археологического парка. Сейчас Помпеи - это музей под открытым небом. Город погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.