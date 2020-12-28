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Синоптики предупредили об аномальных морозах в Приморье

Ян Брацкий
07:44 28.12.2020
Среднесуточная температура в Приморье будет ниже климатической нормы на семь градусов.
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Приморье
© Фото: Jordan Holiday, Pixabay

Из-за аномально холодной погоды в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры в центральных, западных и южных районах края.

«В связи с вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию Приморского края в период 29 декабря 2020 – 2 января 2021 года местами в центральных, западных и южных районах ожидается период аномально холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года», - цитирует РИА Новости сообщение Примгидромета.

Особенно сложной ситуация будет в горных районах края, где ожидаются морозы до минус 38 градусов, отмечают синоптики. Ранее губернатор региона Олег Кожемяко оценил нанесенный циклоном ущерб более чем в миллиард рублей.

Губернатор указал, что для восстановления нормальной жизни края множество людей трудились изо всех сил и почти без перерыва. Необходимость совместными усилиями побороть беду сплотила всех представителей экстренных служб, армию и флот и продемонстрировала их готовность помочь в работе городским хозяйствам.

Кожемяко также добавил, что подобное природное явление стало крупнейшим испытанием в этой области на его опыте. Из-за последствий циклона множество жителей городов и населенных пунктов остались без света и тепла. Для граждан приходилось организовывать подвоз воды и пункты временного размещения.

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