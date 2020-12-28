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Специалисты собрали более тысячи литров нефтепродуктов в акватории Находки

Виктория Ивашечкина
07:41 28.12.2020
Спасатели установили боновые ограждения в два ряда по 150 метров.
Специалисты собрали более тысячи литров нефтепродуктов в акватории Находки
© Фото: A_Different_Perspective, Pixabay

Спасатели собрали свыше тысячи литров нефтесодержащей жидкости, которую ранее сбросило иностранное судно в акватории Находки.

«Собрано 1100 литров маслянистой жидкости, работы по сбору продолжаются», - сообщили в мэрии Приморского края.

Отмечается, что льяльные воды или нефтесодержащие жидкости сбросили с иностранного торгового судна в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз», передает РИА Новости. Площадь загрязнения не уточнялась.

Специалистами были установлены боновые ограждения в два ряда по 150 метров. Отмечается, что за пределами заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено. Тем временем, в Росприроднадзоре начали проверку по акту сброса с судна.

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