Специалисты собрали более тысячи литров нефтепродуктов в акватории Находки

Спасатели собрали свыше тысячи литров нефтесодержащей жидкости, которую ранее сбросило иностранное судно в акватории Находки.

«Собрано 1100 литров маслянистой жидкости, работы по сбору продолжаются», - сообщили в мэрии Приморского края.

Отмечается, что льяльные воды или нефтесодержащие жидкости сбросили с иностранного торгового судна в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз», передает РИА Новости. Площадь загрязнения не уточнялась.

Специалистами были установлены боновые ограждения в два ряда по 150 метров. Отмечается, что за пределами заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено. Тем временем, в Росприроднадзоре начали проверку по акту сброса с судна.