Снегопад и плохая видимость: в российских городах из-за непогоды произошли массовые ДТП

Сильный снегопад и плохая видимость стали причинами крупных ДТП сразу в нескольких городах России. Так, в Башкирии столкнулись сразу 9 машин - 7 легковушек и 2 грузовика. На данный момент известно о двух пострадавших, они находятся в больнице. Весь транспорт пустили в объезд. Работает только одна полоса.

А в Самарской области многотонная фура сложилась пополам. На скользкой дороге водитель не смог справиться с управлением. Машину занесло. Еще одна крупная авария в другой части региона. Друг в друга въехали сразу три большегруза. Всему виной стал мощный снегопад.

Идет он сейчас и в Саратове. Дороги чистят круглосуточно, но аварий меньше не становится.