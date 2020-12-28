В Москве открылась онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

В понедельник, 28 декабря, в Москве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для горожан старше 60 лет. Уточняется, что оставить заявку можно на официальном сайте мэра и столичного правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожилые люди - это самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит заражение вирусом. Политик в своем блоге объявил о старте записи на вакцинацию для москвичей старше 60 лет. Собянин подчеркнул, что ранее Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» (разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ) гражданам старшего поколения.