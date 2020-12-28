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В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год в Москве

Роман Захаров
05:50 28.12.2020
По словам Романа Вильфанда, жителей столицы ожидает довольно теплое начало 2021 года.
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Новогодняя ночь в Москве будет теплой: температура воздуха 1 января прогнозируется в диапазоне от -3 до +2 градусов по Цельсию, что на 7-8 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки: минус 3 - плюс 3 градуса. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от минус 3 до плюс 2 градусов. И днем и ночью», - объяснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Синоптик добавил, что прогноз на 1 января еще будет детализироваться в связи со сложной прогностической ситуацией, сложившейся из-за борьбы антициклона с циклоном.

«Диапазон мы определили. Она (ночь с 31 декабря на 1 января - прим. ред.) будет теплой, но могут быть и отрицательные и положительные температуры в течение ночи, а могут - только отрицательные, могут - наоборот. Температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы», - уточнил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, когда в Москву и Московскую область придут аномальные холода

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