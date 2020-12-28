Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
Новые штаммы вакцины коронавируса могут снизить эффективность вакцин, но не сделают их бесполезными. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Например, в среднем по популяции вакцина уже будет давать не 99% защиты, а 91%, пояснила она.
«Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная, и что может потребоваться ревакцинация. Самое плохое, что может быть с нами – это ежегодная ревакцинация», – сказала Баранова РИА Новости.
Ранее в Великобритании проявилась новая мутация коронавируса. По предварительным данным, этот штамм на 70% заразнее предыдущего. Случаи заболевания новым вариантом вируса после обнаружили еще в восьми странах Евросоюза, а также в Австралии, Канаде и Южной Корее.