Коронавирус уже в России: в Хабаровске пассажира сняли с рейса из-за подозрения на заражение

Новый вид пневмонии, смертельный коронавирус, добрался до России. Первого подозреваемого с заражением сняли с авиарейса в Хабаровске. У гражданина Китая были обнаружены все признаки болезни, в том числе повышенная температура.

Сейчас подозреваемый носитель вируса госпитализирован в больницу и находится под особым наблюдением, передает Рен ТВ.

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были зафиксированы в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 31 декабря. Сейчас он активно распространяется по Китаю, известно уже об 11 смертельных исходов болезни. Случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Китай своевременно предупредил Москву о распространении вируса. Специалисты Минздрава ведут работу по созданию экспресс-тестов для выявления вируса у носителя. В российских аэропортах усилен досмотр туристов из Китая.