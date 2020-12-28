Трамп подписал бюджет на 2021 год, который называл «позором»

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет экономической помощи в связи с пандемией коронавируса в размере 900 миллиардов долларов.

Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который будет финансировать работу правительства до сентября 2021 года. Он предусматривает выплату в размере 600 долларов на человека, хотя изначально президент настаивал на двух тысячах долларов.

Трамп ранее назвал принятый обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год «позором» и отказался подписать документ, из-за чего в ночь на 27 декабря истек срок выплат, предусмотренным предыдущим пакетом помощи. Предполагается, что подписанием документа президент обеспечил выполнение договоренности о продолжении переговоров о дополнительной экономической помощи, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трамп заблокировал проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, заявив, что он не доработан и в нынешнем виде является «подарком Китаю и России».