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Россияне рассказали, что будут загадывать в новогоднюю ночь

Роман Захаров
03:53 28.12.2020
Согласно результатам опроса, более половины граждан России загадают, чтобы они и их близкие всегда оставались здоровыми.
Россияне рассказали, что будут загадывать в новогоднюю ночь
© Фото: pixabay.com

Треть российских граждан (35%) в новогоднюю ночь загадает, чтобы в 2021 году завершилась пандемия коронавируса, а 20% - найти чемодан с миллионом долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты социологического исследования, проведенного популярным сервисом по поиску работы.

Более половины (51%) россиян загадают, чтобы они и их близкие всегда оставались здоровыми. Высокую зарплату будут загадывать 44% опрошенных, счастье - 42%. Популярным желанием у наших граждан также стала покупка квартиры, дачи или автомобиля (28%),  а 23% респондентов заявили, что мечтают найти свое призвание.

Провести год без катаклизмов и катастроф будут загадывать 19% россиян, найти любовь - 15%, отправиться в путешествие мечты - 14% и не заболеть COVID-19 - 10%.

Некоторые мечтают работать в удаленном формате весь предстоящий год (7%), а вот о желании как можно быстрее вернуться на работу в офис заявили только 2%.

Меньше всего опрошенных загадают получить миллион подписчиков в социальных сетях и сходить на концерт любимой музыкальной группы - всего по 1%.

Исследование проводилось в декабре текущего года среди более чем 3,5 тысяч экономически активных граждан РФ старше 18 лет со всей страны.

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