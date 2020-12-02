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Трудности перевода: как в российских школах «переживают» дистанционное обучение

Виктория Ивашечкина
Диана Сирази
08:35 02.12.2020
По словам главы Минпросвещения, при всех своих нюансах за время удаленки среди учащихся вдвое уменьшилось количество заболевших COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дистанционное обучение школьников сегодня - это вынужденная мера и планов сделать такой формат постоянным нет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Многие родители жалуются, что даже просто посадить ребенка учиться трудно. У многих нет и места для этого, подходящего компьютера или гаджета. Не говоря уж о проблемах с интернетом. И, конечно, самый главный вопрос: насколько сам ребенок в таких условиях может усвоить информацию.

Так, московская девятиклассница Юлия пытается попасть в виртуальный урок то с телефона, то с ноутбука, это сделать получается не сразу. Удаленка во всей полноте: то качество изображения рассыпается, то звук пропадает. Девушка жалуется, что ей не всегда понятна информация все начинают задавать много вопросов. Ее тоже можно понять: вопросы во время онлайн-занятий превращаются в гул, в котором ничего не разберешь, домашние задания - в пытку.

Но не только для учеников. На днях мать пятерых детей выложила в сеть видео, которое сейчас набирает сотни тысяч просмотров. Ее боль оказалась знакома всем родителям. Женщина жалуется, что у нее нет дома столько комнат, чтобы дети могли учиться спокойно, а также гаджетов.

У учителей тоже круговорот забот: перевести живой урок в виртуальный и сделать его интересным, раньше на доске писали мелом, теперь все оформлять в электронном виде.

В Красноярске старшеклассники продолжают приходить в школу, но не знания получать, а обедать. Семьям, имеющим льготы на питание, вместо сухих пайков предложили обедать в столовой. Родители против, получается, какая-то недоудаленка, но детей все равно приводят.

Достается и тем, кто учится в живом формате. В Новосибирске младшеклассников держали на морозе, прежде, чем пустить в школу, каждый класс заходил отдельно. После огласки проблему решили. А в Воронеже всех школьников по просьбе родителей вернули с удаленки снова в школу. От перебоев со связью устали все.

Да, минусы есть, но дистанционка - это вынужденная мера, чтобы сохранить здоровье школьников. Результат есть: за время удаленки среди учащихся почти вдвое уменьшилось количество заболевших коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Конечно, дистанционкой пока недовольны. Да и как вообще можно быть чем-то довольным в пандемию? Но не стоит забывать, для многих сейчас идет один из главных жизненных уроков. Нужно просто дождаться перемены.

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