СМИ: в 2021 году планируется три пуска ракет «Протон-М» с Байконура

В 2021 году с космодрома Байконур планируется три пуска ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В следующем году намечаются три пуска "Протона-М"», – сказал собеседник агентства.

Это в три раза больше, чем в 2020 году, когда был выполнен один пуск «Протона» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

В пресс-службе «Роскосомоса» агентству сообщили, что план пусков на 2021 год пока не утвержден.

С 2001 года было осуществлено 11о пусков ракеты «Протон-М», из них 11 закончились авариями. В 2024 году «Протоны» должны полностью заменить ракеты семейства «Ангара» модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Четырнадцатого декабря ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, она успешно вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М» и макет полезной нагрузки.