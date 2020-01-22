Китай принял меры для предотвращения распространения коронавируса в России

Власти Китая приняли необходимые меры для предотвращения распространения нового типа коронавируса в России, своевременно уведомив о вспышке Москву.

«Мы в кратчайшие сроки уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, а также Россию и другие государства, предоставив информацию о распространении вируса», - цитирует замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь ТАСС.

По его словам, Китай прилагает максимальные усилия для того, чтобы предотвратить распространение вируса. В связи с этим власти поддерживают контакты с представителями различных стран.

О вспышке неизвестного заболевания, которым оказался новый тип пневмонии, вызванный коронавирусом 2019-nCoV, стало известно 31 декабря.

К настоящему времени в Китае зафиксировано 440 случаев заболевания, девять человек скончались. Вирус распространяется за пределы страны, несколько случаев заболевания зафиксированы также в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Вероятность распространения нового вида пневмонии в России оценивается специалистами Роспотребнадзора как низкая. Для подтверждения вируса в Минздраве разрабатываются экспресс-тесты, ведь генетическая структура уже известна.

Новый вид пневмонии, по мнению эксперта Михаила Щелканова, входит в пятерку самых опасных вирусов на планете. И представляет серьезную угрозу, потому что вирус вызывает летальные пневмонии и может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.