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Шторм «Белла» оставил без электричества десятки тысяч домов во Франции

Роман Захаров
03:18 28.12.2020
Больше всего из-за буйства стихии пострадали территории Эльзаса, Франш-Конте и Оверни.
Шторм «Белла» оставил без электричества десятки тысяч домов во Франции
© Фото: Stephen Lock Keystone, Press Agency, Globallookpress

Шторм «Белла» оставил без света около 34 тысяч домохозяйств в центральной и восточной частях Франции. Об этом информирует французская компания электроснабжения Enedis в своем Twitter.

Как, в свою очередь, сообщает радиостанции France Info, больше всего из-за буйства стихии пострадали территории Эльзаса, Франш-Конте и Оверни. При этом отмечается, что специалистам удалось восстановить электроснабжение в 18 тысячах домов на северо-западе страны - в Бретани, Нормандии и Па-де-Кале, где ранее также прошел шторм.

Радиостанция также передает, что утром в воскресенье, 27 декабря, были зафиксированы сильные порывы ветра - 143 километра в час в Па-де-Кале и 145 километров в час на вершине Эйфелевой башни в Париже.

Шторм «Белла» обрушился на северо-запад Франции в воскресенье утром. В связи с природным явлением в пяти французских департаментах в центре страны и некоторых других областях был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеорологической опасности.

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