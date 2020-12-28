Шторм «Белла» оставил без электричества десятки тысяч домов во Франции

Шторм «Белла» оставил без света около 34 тысяч домохозяйств в центральной и восточной частях Франции. Об этом информирует французская компания электроснабжения Enedis в своем Twitter.

Как, в свою очередь, сообщает радиостанции France Info, больше всего из-за буйства стихии пострадали территории Эльзаса, Франш-Конте и Оверни. При этом отмечается, что специалистам удалось восстановить электроснабжение в 18 тысячах домов на северо-западе страны - в Бретани, Нормандии и Па-де-Кале, где ранее также прошел шторм.

Радиостанция также передает, что утром в воскресенье, 27 декабря, были зафиксированы сильные порывы ветра - 143 километра в час в Па-де-Кале и 145 километров в час на вершине Эйфелевой башни в Париже.

Шторм «Белла» обрушился на северо-запад Франции в воскресенье утром. В связи с природным явлением в пяти французских департаментах в центре страны и некоторых других областях был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеорологической опасности.