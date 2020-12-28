В стране и мире Опубликованы кадры с места мощного пожара на складе в Подмосковье Анна Касаткина Пожар произошел в складском помещении на улице Промышленной, огонь охватил 500 кв.м. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в городском округе Солнечногорск в Подмосковье. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия. На видео можно заметить, что в районе присутствует сильное задымление. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте. Пожар произошел в складском помещении на улице Промышленной, огонь охватил 500 кв.м. Информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика