Опубликованы кадры с места мощного пожара на складе в Подмосковье
Пожар произошел в складском помещении на улице Промышленной, огонь охватил 500 кв.м.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в городском округе Солнечногорск в Подмосковье. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия.
На видео можно заметить, что в районе присутствует сильное задымление. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте.
Пожар произошел в складском помещении на улице Промышленной, огонь охватил 500 кв.м. Информации о пострадавших не поступало.