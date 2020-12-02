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В РАН оценили вероятность взрыва Солнца

Анна Касаткина
08:30 02.12.2020
Ранее стало известно о начале нового цикла активности небесного светила.
В РАН оценили вероятность взрыва Солнца
© Фото: LoganArt, Pixabay

Внезапный взрыв Солнца крайне маловероятен, его поведение отслеживается учеными. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ранее стало известно о начале нового цикла активности небесного светила.

«Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», – сказал Петрукович в интервью РИА Новости.

Ученый при этом отметил, что катастрофическое воздействие на Солнце может оказать взрыв соседней звезды, однако наше место в галактике тихое – ближайшие звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет.

Другие же факторы воздействия, по его словам, представить сложно, разве что те, которые не будут находиться в области научного знания.

«Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай», – заключил Петрукович.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце.

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