В РАН оценили вероятность взрыва Солнца

Внезапный взрыв Солнца крайне маловероятен, его поведение отслеживается учеными. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ранее стало известно о начале нового цикла активности небесного светила.

«Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», – сказал Петрукович в интервью РИА Новости.

Ученый при этом отметил, что катастрофическое воздействие на Солнце может оказать взрыв соседней звезды, однако наше место в галактике тихое – ближайшие звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет.

Другие же факторы воздействия, по его словам, представить сложно, разве что те, которые не будут находиться в области научного знания.

«Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай», – заключил Петрукович.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце.