Ученые назвали способ восполнить нехватку «гормонов счастья» в новогодние праздники

Восполнить нехватку «гормонов счастья» в новогодние праздники поможет употребление в пищу продуктов, богатых триптофаном. Об этом рассказали специалисты-биотехнологи.

Триптофан – аминокислота, которая способствует выработке «гормона счастья» серотонина – в больших количествах содержится в сыре, мясе, рыбе и некоторых видах орехов, отмечают ученые. Белковую пищу, по словам специалистов, лучше употреблять в сочетании с овощами, кроме картофеля и свеклы, где больше всего крахмала и сахара.

«Пытаясь поднять настроение едой, нужно помнить, что дело не в количестве продуктов, а в регулярности поступления компонентов, отвечающих за расположение духа, в кровь», – сказала «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Она подчеркнула, что не следует увеличивать порцию мясного и рыбного блюда либо количество съедаемых яиц – важно грамотно распределить эти продукты в течение дня в пределах обычных порций.

Ранее диетолог рассказал об опасности исключения из рациона жирной пищи.