Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые назвали способ восполнить нехватку «гормонов счастья» в новогодние праздники

Анна Касаткина
02:50 28.12.2020
Специалисты предложили включить в меню повышающие настроение продукты.
Ученые назвали способ восполнить нехватку «гормонов счастья» в новогодние праздники
© Фото: pixabay.com

Восполнить нехватку «гормонов счастья» в новогодние праздники поможет употребление в пищу продуктов, богатых триптофаном. Об этом рассказали специалисты-биотехнологи.

Триптофан – аминокислота, которая способствует выработке «гормона счастья» серотонина – в больших количествах содержится в сыре, мясе, рыбе и некоторых видах орехов, отмечают ученые. Белковую пищу, по словам специалистов, лучше употреблять в сочетании с овощами, кроме картофеля и свеклы, где больше всего крахмала и сахара.

«Пытаясь поднять настроение едой, нужно помнить, что дело не в количестве продуктов, а в регулярности поступления компонентов, отвечающих за расположение духа, в кровь», – сказала «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Она подчеркнула, что не следует увеличивать порцию мясного и рыбного блюда либо количество съедаемых яиц – важно грамотно распределить эти продукты в течение дня в пределах обычных порций.

Ранее диетолог рассказал об опасности исключения из рациона жирной пищи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.