Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Выборы президента в США ТЕГИ

Байден обвинил политическое руководство Пентагона в помехах при передаче полномочий

Анна Касаткина
23:46 28.12.2020
По словам избранного президента США, следующая администрация займется модернизацией приоритетов в сфере обороны.
Байден обвинил политическое руководство Пентагона в помехах при передаче полномочий
© Фото: Biden Campaign via CNP globallookpress

Политическое руководство Пентагона препятствует передаче полномочий следующей администрации США. Об этом заявил избранный президент страны Джозеф Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр.

Байден отметил, что некоторые ведомства оказали «образцовое» содействие его команде.

«В других, в первую очередь в министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства», – сказал он.

Демократ добавил, что многим ведомствам, которые важны для национальной безопасности ранее был нанесен «громадный ущерб» – с точки зрения возможностей, персонала и «состояния морального духа». По словам Байдена, следующая администрация США займется модернизацией приоритетов в сфере обороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.