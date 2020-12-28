В стране и мире Выборы президента в США Байден обвинил политическое руководство Пентагона в помехах при передаче полномочий Анна Касаткина По словам избранного президента США, следующая администрация займется модернизацией приоритетов в сфере обороны. © Фото: Biden Campaign via CNP globallookpress Политическое руководство Пентагона препятствует передаче полномочий следующей администрации США. Об этом заявил избранный президент страны Джозеф Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр. Байден отметил, что некоторые ведомства оказали «образцовое» содействие его команде. «В других, в первую очередь в министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства», – сказал он. Демократ добавил, что многим ведомствам, которые важны для национальной безопасности ранее был нанесен «громадный ущерб» – с точки зрения возможностей, персонала и «состояния морального духа». По словам Байдена, следующая администрация США займется модернизацией приоритетов в сфере обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика