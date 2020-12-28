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Спасатель рассказал подробности о поисках в месте крушения «Онеги» в Баренцевом море

Тамара Астапенкова
23:05 28.12.2020
По словам Дмитрия Кулебякина, волнение на море усилилось, видимость практически нулевая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Загробный, YouTube

Поиск членов экипажа потерпевшего крушение в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» будет продолжаться до утра. На данный момент СТМ «Освейское» готовится к развороту, чтобы начать поиск в другом направлении. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал участник спасательной операции Дмитрий Кулебякин.

«В данный момент все стемнело, волна увеличилась. Выставлены посты по секторам горизонта. Наблюдатели смотрят за поверхностью воды. Крайне тяжело. Видимость практически нулевая, волнение в море более 4 баллов. Координатор советует смещаться к северо-западу. Ищем. Сейчас будем разворачиваться, пойдем в следующем направлении. Продолжаем до утра», - рассказал спасатель на судне «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

Трагедия произошла рано утром 28 декабря. Примерно в 4.20 утра было получено автоматическое сообщение о срабатывании аварийного буя, находившегося на рыболовецком судне «Онега» в Баренцевом море. На борту затонувшего судна находились 19 членов экипажа. На место крушения быстрее всех прибыло судно «Войково», которое успело поднять на борт двух человек.

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