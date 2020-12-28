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В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Роман Захаров
23:27 28.12.2020
За все время пандемии в столице умерли 11 064 человека, зараженных COVID-19.
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.

Таким образом, за все время пандемии в столице умерли 11 064 человека, зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для горожан старше 60 лет. Оставить заявку можно на официальном сайте мэра и столичного правительства.

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