В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.

Таким образом, за все время пандемии в столице умерли 11 064 человека, зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для горожан старше 60 лет. Оставить заявку можно на официальном сайте мэра и столичного правительства.