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Военные РФ приостановили сопровождение транспорта на трассе М4 в Сирии

Тамара Астапенкова
22:07 28.12.2020
По словам заместителя руководителя российского ЦПВС, такое решение принято из-за эскалации обстановки.
Военные РФ приостановили сопровождение транспорта на трассе М4 в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта из-за эскалации обстановки. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», - сказал Сытник.

Руководитель российского ЦПВС уточнил, что подразделения российской военной полиции в интересах содействия стабилизации обстановки в районе города Айн-Иса провинции Ракка выполняют задачи на наблюдательных постах совместно с сирийскими военнослужащими.

Ранее Вячеслав Сытник говорил, что для стабилизации обстановки в районе Айн-Иса прибыли подразделения военной полиции России. Он добавил, что ЦПВС зафиксировал 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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