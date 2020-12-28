Военные РФ приостановили сопровождение транспорта на трассе М4 в Сирии

В Сирии на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта из-за эскалации обстановки. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», - сказал Сытник.

Руководитель российского ЦПВС уточнил, что подразделения российской военной полиции в интересах содействия стабилизации обстановки в районе города Айн-Иса провинции Ракка выполняют задачи на наблюдательных постах совместно с сирийскими военнослужащими.

Ранее Вячеслав Сытник говорил, что для стабилизации обстановки в районе Айн-Иса прибыли подразделения военной полиции России. Он добавил, что ЦПВС зафиксировал 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.